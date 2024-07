CantAlguer – Concurs per joves cantautors de l’Alguer arriva alla terza edizione. Dopo il successo de l’Arbre del Peix nella prima edizione, e Gionta e Riccardo nella seconda, Plataforma per la Llengua annuncia una nuova edizione del concorso dedicato alle nuove proposte della musica in algherese. Ideato dal musicista algherese Claudio Gabriel Sanna, CantAlguer è un progetto di Plataforma per la Llengua che ha l’obiettivo d’incoraggiare i giovani algheresi a cantare in algherese e, allo stesso tempo, assicurare un futuro alla produzione musicale, con nuovi stili di musica e testi per tutti i gusti.

Quest’anno la proposta vincitrice riceverà importanti premi: la registrazione e stampa di un EP di sei canzoni in catalano algherese presso lo Studio Chicken Coop, l’organizzazione di un concerto di presentazione dell’EP ad Alghero, e la participazione alla Jornada Algueresa della Universitat Catalana d’Estiu (2025), a Prada de Conflent, organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer.

Le candidature potranno essere inviate fino al 29 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica cantalguer@plataforma-llengua.cat.

Il regolamento con le condizioni per partecipare si può consultare sul sito https://www.plataforma

Inoltre, tutti gli artisti selezionati per la fase finale del CantAlguer parteciperanno ai concerti collettivi inseriti nella programmazione delle Festes de Sant Joan, Sant Miquel e della Festa de Les Maries dell’anno successivo (2025).

L’organizzazione di CantAlguer è possibile grazie alla collaborazione dell’ONG del catalano con l’Obra Cultural de l’Alguer, il Centre Cultural Antoni Nughes – Escola de Alguerés, La universitat Catalana d’Estiu, e la rivista Enderrock. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Alghero e dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia.

