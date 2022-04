Cagliari rappresenterà la Sardegna al Campionato del mondo di pizza a squadre che si svolgerà a Palermo lunedì 9 e martedì 10 maggio nell'ambito dell’Expocook che si terrà proprio in quei giorni.

A sfidarsi saranno diverse regioni italiane ed internazionali. E a provare a portare in alto i quattro mori saranno Emiliana Scarpa, pizzaiola arrivata terza al Trofeo Msc Crociere tenutosi a marzo in giro per il Mediterraneo, Marco Mulas, vincitore di Pizza Mastechef 2015, e Giuseppe Viola, anche lui concorrente di varie competizioni sulla pizza. Insieme voleranno nel capoluogo siciliano con lo stemma della città di Cagliari. Il Comune, infatti, ha garantito il suo patrocinio per il team cagliaritano.

"Il sindaco Paolo Truzzu, patrocinandoci, ha dato un forte segnale di valorizzazione delle professionalità sarde, in questo caso dei pizzaioli che lavorano nel capoluogo”, spiega Emiliana Scarpa. “Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra isola, indipendentemente da come andrà a finire il campionato”, aggiunge. Scarpa è una delle poche donne pizzaiole che parteciperanno al rinomato contest. “Ma con i miei due colleghi saremo una squadra che farà di tutto per mostrare quanto valiamo e soprattutto cercare di dare maggiore visibilità alla Sardegna”.

