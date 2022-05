Prestigioso riconoscimento internazionale per Andrea Pretta, medico-chirurgo specializzato alla Scuola di Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Cagliari.

Per lui uno dei più importanti “Merit Award” per il lavoro presentato al “2022 ASCO Congress”, il più importante congresso internazionale del settore, organizzato dalla Società americana di Oncologia. I lavori si svolgeranno a Chicago a partire dal 3 giugno.

L’abstract firmato dal dottor Pretta, dal titolo “Lymphocyte to monocyte ratio in metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma as a prognostic factor and its potential role in identifying a subset of patients with a favorable response to therapy”, ha previsto la valutazione del rapporto tra linfociti e monociti circolanti, dosati prima di iniziare il percorso di cura nei pazienti affetti da adenocarcinoma del pancreas in stadio IV, come fattore correlato alla risposta al trattamento e alla sopravvivenza globale.

I pazienti con un valore ≥ 4 presenterebbero una migliore risposta al trattamento e una maggiore sopravvivenza globale rispetto ai pazienti con un valore < 4. Pertanto, nel primo gruppo di pazienti può essere ipotizzata una maggiore attività dei linfociti e del sistema immunitario, elemento che potrebbe permettere una selezione migliore dei pazienti candidabili a immunoterapia.

CHI È – Andrea Pretta è un medico-chirurgo specializzato in oncologia medica alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell’Università degli studi di Cagliari. È attualmente dottorando in Medicina Molecolare e Traslazionale nell'Ateneo sardo (con il prof. Mario Scartozzi come tutor) e da gennaio 2022 è attivo nel Gruppo Sperimentazioni Cliniche, Oncologia Medica, Università di Cagliari.

Fin dall’inizio del percorso di formazione specialistica il ricercatore ha sviluppato particolare interesse clinico-scientifico per i tumori del tratto gastro-enterico.

(Unioneonline/v.l.)

