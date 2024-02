Cagliari omaggia “Su Mastru Salis”, l'insegnante che tanto ha fatto per alfabetizzare ed educare la popolazione lussurgese nel secondo dopoguerra.

Domani, martedì 20 febbraio, nella sala Gigi Riva della Library dell’aeroporto di Elmas, alle 15.30, lo scrittore Antonio Pinna presenterà il suo libro "Francesco Salis, un Maestro per la comunità", scritto per ricordare l'illustre lussurgese che ha dato un contributo sostanziale a far progredire il suo paese nella cultura e nel sociale, stimolando anche l’economia locale e la nascita delle prime cooperative femminili, tra cui la coop delle tessitrici.

Dialogherà con lui una delle anime dei Centri di Cultura dell’Unla sardi, Antonio Bellinzas, lussurgese anch’egli e già direttore del Centro Servizi Culturali di Oristano, che ben ha conosciuto l’epopea del Centro di Cultura lussurgese collaborando con Salis nei tanti progetti socio-educativi.

Francesco Antonio Salis è stato il maestro per antonomasia, ha combattuto l’analfabetismo educando pastori, contadini, artigiani, massaie e formandole alla vita, mutuando il suo modello di educazione dalla pedagogista Anna Lorenzetto. «Il libro mette in evidenza la sua figura carismatica e innovatrice di animatore culturale e sociale che si è curato della coesione e della solidarietà nel suo paese e, in stretto collegamento con l’UNLA, ne ha guidato la promozione civica. Con il progetto OECE-Sardegna (1958-62) ha stimolato lo sviluppo della comunità», precisa l'autore Pinna.

Era una persona buona che riusciva a far breccia nel cuore dei suoi concittadini e a conquistarne la fiducia, grazie alla sua empatia innata.

Celebrato lo scorso settembre nel centenario della sua nascita, per la sua appassionante esperienza di educazione permanente ha vinto il premio UNESCO Reza Pahlavi nel 1967. Con i ragazzi del Centro di Cultura nel 1976 ha creato il Museo della Tecnologia contadina, una delle prime collezioni etnografiche d’Italia di arnesi e oggetti dei tanti mestieri della società pre-industriale. Del Museo fu anima e voce narrante fino al 2007.

© Riproduzione riservata