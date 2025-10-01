L’ex Ministra e il Segretario Generale della CEI parleranno nell’aula magna del Seminario arcivescovile

C’è grande attesa per l’arrivo dell’ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia, autrice nel 2022, all’epoca del Governo tecnico presieduto da Mario Draghi, dell’ultima riforma del sistema giudiziario italiano in ossequio alle direttive imposte allora dall’Unione Europea.

Domani, Giovedì 2 ottobre, alle 21, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari, in via Mons. Cogoni 9, è previsto un incontro dedicato al tema “Risanare le ferite: la giustizia come cura”, promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale universitaria in collaborazione con il College Sant’Efisio.

L’appuntamento vedrà come protagonisti la nota giurista, docente all’Università Bocconi di Milano e presidente emerita della Corte Costituzionale, e mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana.

Il dialogo offrirà l’occasione per riflettere sul legame tra diritto, giustizia e dimensione umana, nella prospettiva di una società che sa farsi carico delle fragilità e delle ferite personali e comunitarie.

“Si tratta di un importante spazio di confronto e formazione culturale, spirituale e civile - spiegano gli organizzatori - aperto a tutti coloro che desiderano approfondire le grandi questioni del nostro tempo alla luce del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L.P.

© Riproduzione riservata