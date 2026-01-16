Sono tante le arti manuali un tempo trasmesse di generazione in generazione e oggi a gran rischio di andare perdute, tra queste anche l'oreficeria: ed è per questo che assume ancor più valore "Trama", laboratorio d'arte gioielliera tradizionale che è stato tenuto da Maria Grazia Schinelli. Domenica 18, le opere realizzate dalle prime allieve del corso saranno in mostra in un tipico "basciu" di Villanova a Cagliari, in via Piccioni 33, in una serata dal titolo "Le donne di Trama".

L'evento, promosso da Trip Sardinia e dal negozio di Schinelli Maria Grazia Gioielli Unici, avrà inizio dalle 17 con le porte che resteranno aperte fino alle 20, nell'atmosfera domestica del basciu dove le allieve avranno modo di raccontare ciascuna le proprie opere. Guidate a far propri gli strumenti di base dell'oreficeria tradizionale e seguite passo per passo nella lavorazione di manufatti originali, sviluppando capacità manuali e creative, la "trama" dell'evento è quella tessuta dalle loro mani, ripercorrendo e risvegliando una pratica che non può essere perduta nel tempo.

