Riapertura anticipata, giusto in tempo per “Monumenti aperti”, per l’Anfiteatro romano di Cagliari.

L’amministrazione comunale fa sapere che sono stati ultimati in anticipo i lavori programmati per questa settimana.

«Un momento storico per la capitale della Sardegna», esulta il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco, che si batte da tempo per la riapertura al pubblico di un monumento storico «di grande importanza per la città».

«Un grande lavoro di squadra che consente di riscoprire un monumento finito nel dimenticatoio negli ultimi anni. Abbiamo pensato ad un itinerario all’interno del sito, con le prime visite in coincidenza con Monumenti Aperti. Un valore aggiunto per l’esercito dei vacanzieri, l’inizio del rilancio turistico della città», afferma l’esponente della maggioranza.

La struttura era stata riaperta parzialmente al pubblico lo scorso 29 aprile. Nei giorni scorsi la doccia fredda, nuovi lavori imprevisti e il comune ne annunciava nuovamente la chiusura al pubblico dal 23 al 30 maggio. Oggi la riapertura anticipata di qualche giorno, giusto in tempo per “Monumenti Aperti”.

