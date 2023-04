Uno spettacolo teatrale per aiutare un bimbo affetto da una patologia rara. La compagnia teatrale Joseph Theatrum di Capoterra salirà il 24 aprile alle 20 sul palco dell’oratorio della parrocchia San Paolo di piazza Giovanni XXIII a Cagliari, per portare in scena uno dei suoi cavalli di battaglia: “Bruscerias”, la commedia sarda in due atti scritta da Franco Bayre.

Sarà una serata all’insegna della solidarietà, l’ingresso sarà gratuito ma chiunque potrà fare una donazione per aiutare il piccolo Alan, un bimbo di 5 anni affetto da una rarissima patologia genetica, la sindrome di Bardet Biedl, che costringe lui e la sua famiglia a periodiche e costose trasferte per raggiungere l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Franco Bayre spiega come assistendo alla rappresentazione teatrale, oltre a trascorrere una piacevole serata, si potrà compiere un gesto di solidarietà: «Invitiamo le persone di buona volontà e umana sensibilità ad assistere allo spettacolo che di certo regalerà due ore di sano divertimento, ma soprattutto permetterà di alleviare il disagio economico cui è costretta la famiglia di Alan».

