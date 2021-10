Oltre millecinquecento scatole di cartone, tanto nastro adesivo, e un centinaio di persone come manodopera. Obiettivo la realizzazione di un’opera che si ispira architettonici di Palazzo Bacaredda e che sarà realizzata in piazza del Carmine.

È l'idea promossa da Sardegna Teatro e dall'artista francese Olivier Grossetête. Un progetto architettonico e partecipativo - spiegano i promotori - che invita tutti gli abitanti della città a prendere parte a un'avventura artistica e umana: adulti, bambini, anziani, persone di tutte le età e orizzonti sono chiamate a partecipare.

Previste tre fasi di lavorazione. Laboratori di pre-costruzione da domenica 10 a giovedì 14, con turni 9-13 e 16-19.30 a Sa Manifattura. Poi costruzione: venerdì 15 ottobre in piazza del Carmine, con turni dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 18 e dalle 18 alle 21. E infine decostruzione: il "Municipio" sarà demolito, e tutti saranno liberi di saltare sul cartone per appiattirlo, per poi gettare i resti in un camion che li porterà al riciclo.

L’ARTISTA – Olivier Grossetête vive e lavora a Marsiglia: il suo lavoro si basa sul recupero e sulla riappropriazione di cartone, multe, lettere di rigetto. Nel 2003 ha messo in piedi le sue Costruzioni Monumentali realizzate con cartone in tutto il mondo: ha visitato cinque continenti e reclutato migliaia di persone nella sua avventura, realizzando, alla fine del 2007, quasi 200 opere.

