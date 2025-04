Venticinque anni fa nascevano i Sikitikis. Vent’anni fa pubblicavano il loro primo album. Dieci anni fa l’ultimo. E ora, come in un perfetto gioco del destino, il cerchio si chiude: . Il 3 giugno i Sikitikis saliranno di nuovo sul palco, insieme, di Ateneika di Cagliari.

Rimettere in moto la macchina dopo tanto tempo non è semplice, ma la voglia di tornare a suonare ha avuto la meglio.

Cinque musicisti, un forte legame di amicizia che ha resistito agli anni e un pubblico che non ha mai smesso di aspettarli. Per chi li ha seguiti fin dagli inizi e per chi li scoprirà solo ora, questo sarà il concerto da non perdere.

