Il Mercatino del vintage è pronto per la sua quinta edizione: dopo la grande partecipazione dell'appuntamento estivo, che ha segnato la ripresa dopo alcuni anni, il prossimo 14 e 15 dicembre si terrà quella invernale. Si terrà al Padiglione G della Fiera di Cagliari, in concomitanza con la Fiera Natale, il sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 20, per un momento che negli anni ha attirato tantissimi appassionati di vintage. Un evento - organizzato dall'associazione Flow of the Elements - che celebra il fascino del passato, con numerosi oggetti, abbigliamento d'epoca e tesori nascosti.

Fra le iniziative la competizione per il miglior stand vintage all'interno del mercatino. Durante la manifestazione, gli espositori (70 in tutto) si sfideranno per conquistare il titolo, con un premio di un buono da 100€ per il prossimo evento targato Mercatino del vintage e la targa dedicata. Sarà una giuria a valutare ogni dettaglio per decretare lo stand più creativo e a tema.

«La nostra associazione ci tiene che questa quinta edizione riesca benissimo», commenta il direttivo formato da Emanuele Cabras, Manuel Usai e Gianluca Zedda. «Per questo abbiamo aumentato notevolmente l'intrattenimento all'interno della manifestazione, rispetto alle precedenti. Veniteci a trovare e non ve ne pentirete». In programma una mostra di moto e vespe d'epoca seguita dal Vespa Club Cagliari, un area arcade stile anni Ottanta-Novanta, una mostra espositiva di modellismo seguita dalla GSMI italia, una serata danzante e lezioni di swing, ma anche musica dal vivo, dj-set, battaglia di spade laser e altre sorprese.

(Unioneonline/r.sp.)

