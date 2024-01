Papa Francesco da pochi giorni ha anche un piccolo “fassoni” realizzato da un artigiano locale.

È iniziata con una tournée romana l’attività artistica 2024 del Coro Polifonico G.P. Da Palestrina di Cabras diretto dal maestro Giuseppe Erdas. Pochi giorni fa ha partecipato all’udienza papale durante la quale ha intonato alcuni canti della tradizione popolare.

Dopo l’udienza il coro ha animato la “Messa del Pellegrino” nella basilica di San Pietro, presieduta per l’occasione dall’Arcivescovo Emerito Monsignor Ignazio Sanna.

«Un grande onore incontrare il Santo Padre e potergli offrire un simbolo della nostra terra - dichiara il maestro Erdas - Come è stato altrettanto emozionante per noi animare la messa solenne nel luogo più importante della cristianità in cui erano presenti migliaia di fedeli e turisti provenienti da tutto il mondo», conclude il maestro.

Ma non solo. Il coro si è anche esibito nella chiesa della Natività di Maria tenendo un concerto di canti della tradizione natalizia per la commemorazione della morte di Padre Lorenzo Rossi, fondatore della parrocchia omonima. La storica basilica in Trastevere consacrata a Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, degli strumentisti e dei cantanti, ha ospitato il secondo concerto del Coro di Cabras, formazione ormai storica nel panorama della polifonia sarda.

