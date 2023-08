Tappa a Quartu, nella casa museo Sa Dom ‘e Farra (via Porcu), per “Buongiorno SarDegna”, il libro di Sergio Zuncheddu, editore dell’Unione Sarda.

L’appuntamento è per venerdì 1 settembre alle 19, in una presentazione alla presenza dell’autore e a cura del giornalista Enrico Pilia.

«Da dove veniamo, dove siamo, dove possiamo andare» sono i nodi fondamentali attorno a cui ruota la narrazione, temi su cui i sardi devono riflettere per «rialzarsi» e ridare alla propria terra un’identità. E i temi al centro dell’incontro con il pubblico, in cui Zuncheddu analizzerà le cause del mancato sviluppo della Sardegna, terra dalle enormi potenzialità, ma troppo spesso sfruttata e abbandonata dai “saccheggiatori” di turno, tra servitù militari e indesiderate pale eoliche.

Un libro, dunque, che instilla orgoglio, mentre aiuta a ripensare il futuro di una regione magica, zeppa di opportunità da cogliere.

Nel corso della serata, ad ingresso libero, è prevista anche l’esibizione di alcuni poeti improvvisatori con una “cantada campidanese”.

(Unioneonline)

