Il sistema bibliotecario dei Comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas (Sbangl), in collaborazione con Ethno's Festival Letterario, bandisce la prima edizione del premio di poesia "Forti con le rime dell'ambiente".

Il concorso poetico è articolato in una sezione (con o senza rima) in lingua sarda, nelle diverse varianti presenti nell’isola (logudorese, nuorese, gallurese, sassarese, campidanese, catalano e tabarchino) o in lingua italiana. Per poter partecipare i componimenti dovranno trattare esclusivamente temi ambientali e di salvaguardia della natura e degli ecosistemi. Le poesie non potranno superare i 40 versi, salvo il componimento ne richieda alcuni in più. Inoltre per le poesie in lingua sarda sarà necessario inviare anche la traduzione in italiano. Gli autori interessati possono partecipare con un solo componimento poetico. Le opere dovranno contenere oltre al testo della poesia, nome e cognome dell'autore, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail se posseduto.

Gli elaborati dovranno essere inediti e inviati entro il 10 luglio 2023 all'indirizzo di posta elettronica coordinamento@sbangl.it o consegnati in busta chiusa presso le biblioteche di Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas, Santa Maria Coghinas e Tergu.

Le opere saranno giudicate dalla una giuria apposita, composta da Andrea Brianda (presidente nonché direttore artistico del Festival Bulzi in rima), Davide Tuseddu (direttore artistico del festival letterario Ethno’s), Maurizio Brianda (Insegnante e scrittore), Paola Delogu (responsabile C.E.A.S. Lago Baratz di Sassari), Carmelanna Nuvoli (coordinatrice Sbangl). Riconoscimenti ai primi tre classificati. La premiazione è prevista a Bulzi sabato 5 agosto 2023 alle ore 21, in piazza Santa Croce, in occasione della manifestazione poetica "Bulzi in Rima".



