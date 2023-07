Bulzi, piccolo centro dell'Anglona, si prepara per una due giorni dedicata alla poesia e al canto. Sabato 5 agosto alle 21, in piazza Santa Croce, si terrà l'ottava edizione di "Bulzi in rima". La principale novità di quest'anno è la premiazione del primo concorso poetico Il Sistema Bibliotecario dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas dal titolo "Forti con le rime per l'ambiente".

L'evento servirà anche per far rivivere tradizioni, aneddoti e fatti divertenti del passato, del presente e del futuro di Bulzi in compagnia del piccolo Natan Zallu che darà il via alla lettura delle poesie a cura di Clara Farina e Rolando Piana con la partecipazione del Coro a Cuncordu della Cunfraria Santa Rughe Bulzi, mentre a presentare e moderare la serata sarà Andrea Brianda.

Il giorno successivo, domenica 6 agosto, alle 21.30, sempre in piazza Santa Croce, spazio alla spettacolo "Poesias in cantu", ideato dall'Associazione Culturale Etnika e presentato da Bruno Maludrottu. Il progetto ha lo scopo di far cantare nel tradizionale repertorio de "Sa gara a chiterra" le poesie dei poeti bulzesi. Si esibiranno i cantadores Franco Figos di Giave, Adriano Piredda di Murta Maria e Matteo Dore di Osilo, accompagnati dalla sola chitarra di Bruno Maludrottu.

La gara sarà intervallata dall'esibizione di Tonino Pira di Nuoro con due brevi balli cantati accompagnato dalla chitarra da Bruno Maludrottu e dalla fisarmonica di Gianuario Sannia, e dall'esibizione di Alice Berria, di Berchidda, con due brani di musica etnica.

© Riproduzione riservata