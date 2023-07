Ha preso il via ufficialmente il dodicesimo simposio internazionale di scultura arte col granito di Buddusò. A inaugurarlo è stato il sindaco Massimo Satta, che voluto ricordare come il simposio sia nato nel 1984 grazie a un’idea e all’impegno di Tomaso Tuccone, allora responsabile del centro culturale e conoscitore della storia buddusoina, a cui è stata consegnata una targa di riconoscimento e gratitudine per l’impegno profuso e l’attenzione dedicata a tutte le altre edizioni del Simposio.

L’assessore alla Cultura Antonio Mura ce ha invece ribadito come con Spiriti f Rocks si voglia andare oltre, facendo vivere la manifestazione tutto l’anno con edizioni che seguiranno lo scorrere delle stagioni e sviluppando temi legati a nuovi modelli di vivere la Sardegna.

Al simposio partecipano Francesco Cadeddu di Senis, Pinuccio Derosas di Olbia, Giuseppe Amato di Sarule, Adriano Ciarla di Massa Carrara e Luka Radojevic del Montenegro. L'iniziativa si concluderà sabato 15 luglio.

