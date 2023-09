Nobile gesto da parte dell’Avis comunale di Bono che, nei giorni scorsi, ha inaugurato un murale dedicato ai soci donatori e all’accogliente comunità del Goceano. A realizzarlo l’artista Tony Amos, famoso per aver realizzato altri murales in giro per la Sardegna.

«Abbiamo voluto omaggiare i soci donatori e la comunità per ringraziarli dell’impegno che ogni giorno impiegano per aiutare e collaborare nella realizzazione di opere di bene e di gesti fonti di vita, come la donazione del sangue», ha detto il presidente Raimondo Marras.

Erano presenti all’evento anche il presidente provinciale, Antonio Dettori, il sindaco del paese del Goceano Michele Solinas e il presidente dell’Avis Sardegna, Vincenzo Dore.

