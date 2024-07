A Bonarcado la rassegna “Canti internazionali nel Montiferru”. Sino a dicembre sono in programma concerti, lezioni- concerto, un convegno, workshop e attività nelle scuole. Nei giorni scorsi il primo appuntamento con il Coro a concordu Cunsertu Bonarcadesu e i Take 6. Oltre ai cori “a cuncordu” del territorio sono previste esibizioni di Roman Simovic (London Simphony Orchestra), Milena Simovic (Trinity College di Londra), Uladzimir Sinkevich (Berliner Philharmoniker), Daniele di Bonaventura, Marcello Peghin, il Tenebrae Choir di Cambridge (UK), l’Orchestra da Camera della Sardegna e tanti altri. E' un'iniziativa promossa dal Comune di Bonarcado e da Simone Pittau (violinista e compositore)

Il progetto

Spiega Simone Pittau: «L’obiettivo del progetto, giunto alla seconda edizione, è creare una rete di scambi e confronti tra artisti e gruppi provenienti dai contesti culturali del Montiferru e del mondo così da far conoscere, valorizzare e trasmettere alle generazioni future le proprie tradizioni. Si tratta anche di un’occasione di valorizzazione del Montiferru e della Sardegna a livello internazionale».

La tradizione sarda

Il “Cantu a concordu”, un canto a più voci la cui tradizione è trasmessa esclusivamente per via orale, trova la sua massima espressione nelle liturgie e paraliturgie legate alla Settimana Santa. Il Montiferru è la zona della Sardegna in cui più forte è la concentrazione di cori “a concordu”. Tra questi, hanno già aderito al progetto: Coro Bonarcadesu, Su Cunsertu Bonarcadesu di Bonarcado, Su Cuncordu de Cuglieri di Cuglieri, Su Cuncordu de Sos Cantores di Cuglieri, Su Cuncordu ‘e Santa Rughe di Santu Lussurgiu, Su Cuncordu Lussurzesu di Santu Lussurgiu, Su Cuncordu Iscanesu, Su Cuncordu Sas Bator Colonnas, Su Cuntrattu de Antoni Maria Cubadda di Seneghe, Su Cuncordu de Nostra Signora 'e Su Rosariu di Sennarìolo.

