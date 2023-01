Il Comune di Berchidda, in collaborazione con l’associazione Eredi Pietro Casu, ha bandito la sedicesima edizione del premio di poesia intitolato al suo illustre concittadino. Il concorso poetico è articolato in una sezione a tema libero (con o senza rima). Gli autori interessati possono partecipare con un solo componimento poetico in lingua sarda, da presentare in sette copie, nelle diverse varianti presenti nell’Isola. Non è obbligatoria la presentazione delle opere in lingua italiana. I testi dovranno essere inediti e mai premiati in altri concorsi.

Gli elaborati dovranno essere inseriti in una prima busta e contrassegnati da un motto o pseudonimo, che dovrà essere riportato su un foglio da inserire in un’altra busta chiusa. Su tale foglio il concorrente dovrà scrivere anche nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail se posseduta. Il plico dovrà essere recapitato entro il 15 marzo al Comune di Berchidda, Segreteria Premio Pietro Casu XVI Edizione, Piazza del Popolo numero 5 – 07022 Berchidda (SS).

«I vincitori riceveranno premi in denaro, testi di Pietro Casu e pergamene - spiegano i promotori -. I partecipanti autorizzano con la loro adesione sia la divulgazione sia la pubblicazione in libri, giornali o riviste delle poesie e dei brani che inviano al concorso. Il bando del Premio, il verbale della Giuria e i risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Berchidda e su altri siti d’interesse letterario. Solo i vincitori e i vari premiati saranno avvisati telefonicamente e riceveranno comunicazione scritta».

La Giuria sarà composta da poeti ed esperti di lingua sarda. La premiazione è prevista per la prima decade di maggio 2023.

© Riproduzione riservata