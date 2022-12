Via all’8° Expo del turismo culturale in Sardegna, in programma oggi e domani a Barumini, con l’occasione dei 25 anni dal riconoscimento Unesco per Su Nuraxi.

Appuntamento questa mattina (dalle 10, anche in streaming su questo sito) al Centro G.Lilliu.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura di concerto con il Comune di Barumini, si propone anche quest’anno come una vetrina per le eccellenze archeologiche, imprenditoriali, artigianali ed enogastronomiche dell’Isola e rappresenta un altro momento di confronto sulle tematiche turistico-culturali che interessano il ricchissimo patrimonio della Sardegna come, appunto, l’area archeologica di Barumini.

IL PROGRAMMA – Previste due giornate con un ricco parterre di ospiti divisi fra conferenze, workshop, laboratori, escursioni. E poi tante dimostrazioni e partecipazione dei visitatori alle fasi di lavorazione della produzione artigianale ed enogastronomica.

A disposizione anche stand espositivi e promozionali.

In agenda anche una tavola rotonda incentrata sul tema dei valori Unesco.

