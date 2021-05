Dopo un lungo stop a causa delle misure restrittive imposte dalla pandemia da lunedì sarà possibile ammirare di nuovo il sito Unesco di Su Nuraxi, a Barumini.

Sarà così possibile riscoprire i segreti custoditi nel Polo museale "Casa Zapata” e visitare le sale del Centro culturale Giovanni Lilliu che ospita la mostra “Mario Cesare, dalla tela dipinta alla forma scolpita”, che rimarrà aperta per tutto il periodo estivo. Proprio il sito Unesco, uno dei simboli indiscussi dell’archeologia sarda, sarà visitabile dopo il completamento delle operazioni di restauro che consentono una migliore fruizione dell’area archeologica, anche all’interno del nuraghe.

“Anche questa prima parte di 2021 si è confermata, purtroppo, di grande difficoltà per il mondo della cultura e per i sistemi museali sardi e nazionali ma adesso, con le nuove riaperture, speriamo in una seconda rinascita – dice Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini sistema cultura – è un momento tanto atteso anche perché coincide con i mesi primaverili ed estivi che rappresentano il periodo clou della stagione turistica”.

