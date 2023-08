La giornalista di Al Jazeera Barbara Serra sarà a Carbonia questo sabato 12 agosto per la manifestazione culturale che era sta annullata sabato scorso in città per il maltempo.

La cronista e documentarista sarà protagonista della proiezione del documentario Fascism in the family alle 20.30 nella piazza Santa Rita nella frazione di Medadeddu. Nel suo racconto e nel docufilm Barbara Serra partirà dalla storia del nonno Vitale Piga, podestà di Carbonia fra il 1938 e il 1942 per poi indagare sui rapporti dell'Italia e degli italiani con il regime fascista.

Si tratta di un lavoro di ricostruzione storico giornalistica premiato al New York Festival film & Tv Awards con due medaglie d'oro nella categoria storia e attualità. Organizza il Comitato di quartiere Serbariu.

