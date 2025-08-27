Nuovo appuntamento a Baradili con la rassegna “Parole, versi e musica”. Sabato 30 agosto, a partire dalle 18, negli accoglienti spazi del Parco comunale, sarà protagonista dell’incontro la scrittrice Teresa Anna Coni. Presenterà la sua ultima opera “Alchimie”, la prima raccolta poetica pubblicata dopo i romanzi “La baia del diavolo” e “Il cuore tra due mari” (Nemapress Edizioni).

L’autrice dialogherà con Giuseppe Manias, mentre gli interventi musicali saranno a cura di “Doc Pippus”. Teresa Anna Coni, con “Alchimie”, pubblica per la prima volta una raccolta di poesie scritte nel corso di diversi anni, nei quali ha esercitato la professione di docente, giornalista e modella subacquea.

Il titolo "Alchimie" rimanda proprio alla certezza che il sentimento e la positività verso gli altri, producano una misteriosa alchimia in cui ancora rifugiarsi per sopravvivere ai dolori e alle negatività che purtroppo ognuno di noi può incontrare nella vita.

