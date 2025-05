Sarà inaugurata sabato prossimo, 24 maggio, alle 11, al Museo civico Michele Ruzittu in via Mozart, ad Arzachena, presente l’attrice Caterina Murino, che giungerà appositamente dalla Francia, oltre al sindaco, Roberto Ragnedda, la mostra fotografica "Attraverso i nostri occhi".

«Vieni a scoprire – invita il Comune - le immagini scattate da Alessandra Cossu nei canili di tutta la Sardegna e partecipa alla raccolta di beneficenza inclusa nella campagna di sensibilizzazione organizzata dall’attrice».

L’iniziativa è promossa dall’assessora alla Geseco, Stefania Fresu, e dal delegato alla Cultura, Giovanni Carta. Un evento dunque, la mostra fotografica "Attraverso i nostri occhi", che rimarrà aperto fino all’8 giugno, di carattere culturale/solidale e che tocca notevolmente la sensibilità delle persone nei confronti degli amici a 4 zampe, in particolare per quelli meno fortunati.

Caterina Murino, nel giugno dello scorso anno, partecipò a Porto Cervo, ad una tavola rotonda organizzata del Coordinamento territoriale anti speculazione della Gallura, manifestazione organizzata per sensibilizzare e per bloccare la speculazione energetica e l'installazione di pale eoliche off shore nell'Isola.

