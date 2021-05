Riconoscimento prestigioso per Aldo Addis, nominato vice presidente vicario dell'ALI, l'associazione librai italiani. Sassarese, 51 anni, Aldo Addis mantiene anche la delega per la formazione e la direzione della Scuola Librai Italiani.

La nomina è stata ufficializzata durante l'edizione numero 77 dell'assemblea dell'Ali, che ha confermato come presidente Paolo Ambrosini. L'Associazione Librai Italiani è nata nel 1946 ed è tra i soci fondatori di Confcommercio-Imprese per l'Italia. Rappresenta circa 350 associati diretti e 1.000 librerie iscritte attraverso le Confcommercio provinciali.

Il neo vice presidente Aldo Addis dichiara: "Per me è un onore essere stato scelto come vice presidente da Paolo Ambrosini, con cui da tanti anni condivido l'impegno in Ali per dare alle librerie e ai librai strumenti e forza per affrontare le sfide legate alla grande trasformazione che il mondo del libro sta vivendo".

Aldo Addis, titolare a Sassari della Libreria Internazionale Koinè Ubik, è tra gli operatori culturali più attivi della Sardegna ed è direttore tecnico della Scuola di alta formazione per librai.

