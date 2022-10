Una mostra d’arte collettiva con le opere di trenta artisti: pittori, scultori e poeti.

L’ex Municipio di Assemini da sabato al 30 ottobre sarà la sede di “Don Chisciotte”, iniziativa organizzata dal direttore artistico Francesco Cau. All’inaugurazione, alle 17, parteciperà anche la senatrice Sabrina Licheri.

“Attendiamo la partecipazione di tanti visitatori”, dice Francesco Cau. “Parliamo di una mostra culturale per ricordare e far conoscere anche ai ragazzi chi era Don Chisciotte. Molti giovani di oggi infatti non lo hanno mai sentito nominare. Saranno messe in mostra opere particolari e non sarà semplice scegliere chi premiare”.

L’iniziativa infatti prevede anche la premiazione di nove artisti: “Tre premi saranno assegnati dalla giuria, altrettanti dal pubblico e dalla critica”.

