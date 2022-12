Con “No Exuses”, di e con Massimiliano Secchi, riparte mercoledì prossimo, 28 dicembre, alle ore 21:00, all’Auditorium multidisciplinare Arzachena (AMA), la Stagione Teatrale. Gestito dall’associazione Deamater, il teatro comunale proporrà una serie di spettacoli selezionati per coinvolgere tutte le fasce di età della popolazione, locale e dei centri vicini.

«Grande attenzione è riservata ai giovani», ha affermato la delegata alla Cultura, Valentina Geromino, «con spettacoli ad hoc capaci di avvicinare le nuove generazioni all’arte. Il teatro e il cinema sono luoghi di crescita e di incontro per tutta la comunità, un’occasione per rinsaldare le relazioni sociali, per sviluppare pensiero e creatività e vivere momenti di svago, a partire dal periodo natalizio».

Diverse le novità in programma, ha aggiunto Marianna Deiana, direttrice di Deamater. «Quest’anno offriremo un’ampia gamma di generi per gli spettacoli. Vogliamo rendere l’AMA sempre più inclusivo e aperto ai territori. Alla rassegna di prosa e danza organizzata con la collaborazione del circuito regionale Cedac si aggiunge una rassegna Business ideata accanto al CNA Gallura, una rassegna musicale e una dedicata al teatro ragazzi». L’appuntamento successivo è martedì 3 gennaio alle 21:00 con “Il marito invisibile”, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

