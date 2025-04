“Nelle stanze degli hikikomori”. Gli studenti del liceo artistico e musicale “Fabrizio De André” di Olbia portano nello spazio espositivo Aspo del parcheggio di San Simplicio la loro arte, ispirata a una tematica toccante, approfondita sui banchi di scuola.

Dal progetto di collaborazione e di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) tra il liceo e l’Associazione culturale Per Arte Vie nasce la mostra “Nelle stanze degli hikikomori” a cura di Daniele Pipitone: l’esposizione, visitabile da oggi al 30 aprile, 24 ore su 24, con ingresso gratuito, raccoglie i disegni e le opere pittoriche realizzate dalle classi 3CD ispirandosi al fenomeno degli “hikikomori”, termine giapponese che identifica una condizione giovanile diffusa anche in Italia attraverso la quale i giovani decidono di isolarsi, evitando i contatti sociali e dipendendo spesso dalla tecnologia.

Insieme alle docenti di Arti figurative Caterina Urru e di Architettura e ambiente Concettina Agnesi, e di uno psicologo volontario, gli studenti del “De André” si sono confrontati sul fenomeno e hanno realizzato schizzi e disegni pensati per i giovani, per dar loro un messaggio di speranza e provare ad aiutarli.

L’iniziativa, che verrà presentata domani a mezzogiorno, ha ricevuto il patrocinio dell’associazione Hikikomori Italia Genitori Onlus Gruppo Sardegna che da alcuni anni si occupa di sensibilizzazione e ascolto per giovani, genitori e parenti di ragazzi con problemi di isolamento sociale.

