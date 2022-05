Lunedì 16 maggio, prima che sorga il Sole, sarà visibile un’eclissi totale di Luna. Il fenomeno, ben conosciuto sin dall’antichità, avviene quando la Luna piena passa nell’ombra della Terra e viene nascosta alla luce del Sole.

Durante la fase di totalità, quando la Luna si trova nel cono d’ombra, il nostro satellite naturale non scompare, ma il suo colore diventa rosso.

Le fasi del fenomeno (foto 21st Century Canon of Lunar Eclipses, Fred Espenak, Astropixels Publishing)

Tre le diverse fasi: l’entrata della Luna nel cono di penombra della Terra, in questa prima fase la luce della Luna piena diminuisce del 10%. All’ingresso della Luna nell’ombra terrestre la sua superficie si arrossa. Lo spettacolo della “Luna Rossa” non dipende dal nostro satellite, la causa di questo fenomeno è l’atmosfera terrestre che disperde nello spazio la luce del Sole. Scomposta la luce come in un “arcobaleno”, solo la componente rossa va ad illuminare la Luna.

Questa prossima eclissi lunare non è però di facile osservazione dalla Sardegna. Infatti inizia a ridosso dell’alba, con la Luna che entra nella penombra della Terra alle 3:32, e inizia a transitare nell’ombra alle 4:27. La fase di totalità inizierà alle 5:29 con la Luna bassa sull’orizzonte in direzione ovest/sud-ovest e immersa nel chiarore del crepuscolo. Alle 6:10 circa, in piena fase di totalità, sorgerà il Sole mentre la Luna lentamente andrà a scomparire.

Nonostante la difficoltà dell’osservazione, vale la pena provare ad ammirare questo spettacolare fenomeno, aspettando il 2025, quando dalla Sardegna sarà possibile vedere due eclissi totali di Luna.

© Riproduzione riservata