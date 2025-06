Dopo aver preso il via a Sassari, giovedì 12 giugno alle 19, Aria Performing Art Festival, organizzato dalla Compagnia Senza Confini Di Pelle, arriva per la prima volta a Porto Torres.

Il Parco Chico Mendes, che con la sua vista mozzafiato sulla spiaggia di Balai diventa palcoscenico per le frizzanti note tra jazz ed elettronica del trombettista Matteo Sedda nel concerto “Euphoria” e per il magnetico spettacolo di danza “Paesaggi sensibili” della danzatrice e performer Valentina Solinas.

Matteo Sedda è trombettista, compositore, arrangiatore e sound designer con importanti esperienze e collaborazioni in Italia e in Francia. Ha suonato in alcuni dei più prestigiosi festival musicali. “Euphoria” unisce ricerca timbrico-acustica ed elettronica per dare vita a un suono fluido, in costante movimento, in cui confluiscono diverse tradizioni musicali. Valentina Solinas è danzatrice, autrice e performer.

Si è formata presso le scuole del Teatro Nuovo e Teatranzartedrama di Torino e con Raffaella Giordano, Roberto Castello, Giorgio Rossi, Emma Dante, Cristina Castrillo. Recentemente le è stato attribuito a Salisburgo il Premio Fondo VP-Sardinia 2025 per le arti performative. Il concerto di Matteo Sedda sarà il primo di tre concerti a Porto Torres, che arricchiscono la 4ª edizione del festival di arti performative, teatro e musica diretto da Dario La Stella e Valentina Solinas (Senza Confini Di Pelle), con il contributo dei Comuni di Sassari, Ossi e Porto Torres e il sostegno della Camera di Commercio di Sassari (Bando Salude&Trigu).

Dopo il Parco Chico Mendes, Aria arriverà infatti in un altro luogo simbolo della città, l’Antiquarium Turritano, per il concerto del duo i Bosoni con “Bosonica” (27 giugno) e per quello di Luca Morino, ex frontman dei Mau Mau, con il nuovo disco solista “De West” (10 luglio).

