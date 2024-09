La valigia di Bardunfula Fe' è sempre pronta, perché è sempre in viaggio il Festival Letterario e Culturale di Sassari, dedicato alle bambine e ai bambini, ragazze e ragazzi, organizzato dall'associazione Il Colombre. Sabato l'evento (per gli Over 14) nel Parco Naturale dell’Asinara con “Traiettorie di Libertà”, tra letteratura, scrittura, arte e teatro.

La partenza è prevista alle 14 da Stintino, con il veliero Antonio I, per sbarcare a Cala d’Oliva. Da qui una piccola escursione fino a Cala del Detenuto per il laboratorio di scrittura creativa “Parole di Libertà”. Un'altra breve camminata per conoscere l’Isola e arrivare alla casa dello scultore Enrico Mereu che farà da guida per la scoperta della sua arte in un laboratorio di scultura su legno. L’arte di Mereu si intreccia in modo profondo con l’isola e con la sua storia personale

Alle 19 all’Osservatorio della Memoria Carceraria sarà il momento della rappresentazione teatrale “Sogni di Libertà” della Compagnia la Volpe Bianca, diretta da Andrea Dessì. Una rievocazione storica nell’ex bunker dell’Asinara, oggi Osservatorio della Memoria Carceraria, dove attraverso le lettere e i documenti di archivio, gli attori e le attrici riporteranno in vita, vissuti e percorsi, memorie di un passato che pretende una voce, per riflettere e per capire.

L’Osservatorio con le sue celle e i suoi oggetti sarà lo spazio scenico in cui gli attori daranno vita a personaggi drammatici o surreali, disperati o ironici, in un crescendo recitativo di forte intensità, verso un’unica destinazione: i propri “Sogni di libertà”.

