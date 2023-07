Antonio Marras conferma la sua presenza nell'Isola e regala un'altra perla alla sua Alghero.

In Piazza Civica è stato inaugurato questa sera un nuovo spazio dedicato al genio creativo del celebre stilista sardo famoso nel mondo.

Un gioiello di rara eleganza, classe e raffinatezza dove sono esposti alcuni pezzi pregiati delle sue ultime collezioni e nuove idee per l'estate e per gli appassionati del suo stile inconfondibile che lo ha reso un'icona dell'alta moda internazionale.

Al taglio del nastro di oggi era presente tutta la famiglia: la vulcanica moglie Patrizia Sardo e i figli, Efisio Rocco, 31 anni, saldamente al timone del brand assieme al padre, e il più giovane Leonardo, di sei anni più piccolo ma convintamente proiettato verso un brillante futuro nella moda.

Un foltissimo pubblico internazionale ha partecipato all'evento e non sono mancati momenti goliardici come uno spettacolare tiro alla fune improvvisato dai modelli che fino a qualche istante prima erano parte integrante della scenografica mise en scène, allestita per vestire la grande e suggestiva boutique con due ingressi e posizionata nel cuore della cittadina catalana.

L.P.

© Riproduzione riservata