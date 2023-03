I particolari distintivi di un abito tradizionale caratteristico della città di Porto Torres. Sabato 11 marzo, alle 15, al museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, la direzione regionale Musei Sardegna e l’amministrazione comunale di Porto Torres, in collaborazione con la Federazione italiana Donne arti professioni affari, Fidapa BPW Italy, presentano la conferenza dal titolo: “Donne Bainzine. Viaggio alla scoperta dell’abbigliamento tradizionale femminile turritano”.

Un viaggio alla scoperta dell’abbigliamento tradizionale femminile turritano con gli abiti descritti nei particolari e il loro utilizzo nell’ambito della vita quotidiana e collegati alle diverse categorie sociali.

Le “donne Bainzine” del quartiere storico di San Gavino indosseranno tutte le fogge dell’abbigliamento femminile con una particolare attenzione sui tessuti e sulle similitudini con l’abbigliamento tipico utilizzato nei centri limitrofi. Un’occasione per far conoscere le varie tipologie dell’abbigliamento tradizionale femminile turritano rigorosamente ricostruite nel corso degli anni dalle associazioni culturali Intragnas ed Etnos, in collaborazione con Gianmario Demartis, uno dei maggiori esperti di abbigliamento tradizionale sardo.

La relazione illustrativa sarà tenuta dalla presidente dell’associazione culturale Etnos, Maria Gabriela Ruggiu.

