Ultimo appuntamento con le Anteprime estive della rassegna culturale Dicembre Letterario: a Turri con Maria Laura Berlinguer per presentare il suo romanzo "La cena delle anime" (HarperCollins).

L’appuntamento è per domenica 7 settembre alle ore 18 negli spazi suggestivi del cortile della Biblioteca comunale di Turri: iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Turri, l'associazione Un mondo fiorito e la biblioteca comunale, e la libreria Mondadori Bookstore. L’ingresso è libero e gratuito. A dialogare con l’autrice sarà Giuditta Sireus, direttrice artistica del Club Jane Austen.

Maria Laura Berlinguer porta lo spettatore dentro un viaggio emozionante che racconta il legame con le radici e con ciò che resta invisibile agli occhi. Un romanzo straordinario ambientato nel cuore della Sardegna, una saga di famiglie, un percorso in cui due donne trovano se stesse, l’indimenticabile racconto di un amore impossibile. Costruito come un gioco di scatole cinesi alla Cime tempestose, mescolando ricordi familiari e invenzioni romanzesche, La cena delle anime attraversa i secoli e le generazioni, scava nel cuore di una Sardegna misteriosa, dove la vita e la morte, il passato e il presente camminano ancora fianco a fianco.

© Riproduzione riservata