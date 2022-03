Migliorare l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione dei beni culturali per facilitare la conoscenza e la promozione dell’immenso patrimonio culturale e identitario, materiale e immateriale, della Sardegna. E ancora creare un aggregatore di contenuti e risorse digitali da cui avviare percorsi di conoscenza, creazione e fruizione culturale.

Sono gli obiettivi del progetto “Ándalas de cultura”, presentato questa mattina dal presidente della regione Christian Solinas.

Il programma fa parte degli interventi a sostegno alla domanda generale di servizi digitali in campo culturale previsti dall'agenda digitale dell’Isola, finanziati attraverso il POR FESR 2014-2020 - Asse 2, ed ha già previsto la definizione di un accordo con il Ministero della Cultura per attività di condivisione dei dati relativi al patrimonio culturale esistenti a livello nazionale.

Gli archivi, le biblioteche, i musei ed i principali istituti della cultura del territorio, dice Solinas, “saranno coinvolti in un confronto partecipato tramite azioni di comunicazione e diffusione. La loro partecipazione in veste di soggetti attivi consentirà la condivisione dei dati e delle informazioni che, grazie al progetto Ándalas de cultura, potranno dar vita ad una più efficace promozione del territorio e ad una costante e capillare azione di valorizzazione del patrimonio culturale e identitario “.

"In questi giorni - ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura, Andrea Biancareddu - è stato firmato il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, cui è affidato l'intervento unitario per l'acquisizione della piattaforma per la realizzazione del sistema regionale integrato di accesso alle risorse informative e dei servizi di aggiornamento, promozione e riuso di risorse digitali del patrimonio culturale".

Con il progetto Ándalas de cultura si realizzeranno diversi obiettivi, tra i quali mettere a sistema la molteplicità delle risorse esistenti prodotte negli anni dall'amministrazione regionale per offrire un modello di fruizione accessibile, "sostenibile" e integrato.

