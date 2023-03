Campione di incassi in libreria, regista per due serie tv targate Sky (l’ultima tratta dal suo successo letterario “Anna”), il 31 marzo , venerdì della prossima settimana, Niccolò Ammaniti arriva a Cagliari per presentare il suo ultimo best seller targato Einaudi: “La vita intima”.

L’appuntamento è per le 18 all’Exma di via San Lucifero con il Festival Sulla Terra Leggeri.

A dialogare con l’autore sarà la scrittrice Paola Soriga mentre le letture saranno dell’attrice Lorenza Indovina. Ammaniti e Indovina sono marito e moglie.

L’incontro si terrà nel piazzale, l’ingresso è gratuito e libero sino a esaurimento dei posti.

