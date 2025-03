Il Comune di Siligo ha ricevuto dalla Fondazione di Sardegna l’attestato di ringraziamento per la collaborazione nel progetto Geo Sard Gis 2022-2025, un piano triennale in collaborazione con Amici di Sardegna alla scoperta del geoturismo nel nord dell'Isola.

Si tratta di una celebrazione della bellezza dei luoghi attraverso la riscoperta dei siti, anche quelli più nascosti, percorsi di esplorazione inediti. Il geoturismo si basa sulla fornitura di strutture interpretative e di servizio per consentire ai turisti di godere dell’ambiente e di acquisire conoscenza e comprensione della geologia e geomorfologia dei siti oltre all'aspetto estetico.

Lo scorso anno ha contribuito a valorizzare alcuni siti del nord Sardegna, noti e meno noti, con l’individuazione e promozione di percorsi accessibili volti a favorire la visita in questi luoghi attraverso innovative chiavi di lettura di tipo naturalistico ambientale, storico archeologico e legato alle tradizioni e dei saperi locali. Nel cuore del progetto di Geo Sard Gis pulsa una web app interattiva, un vero e proprio strumento di scoperta digitale. Ricca di video immersivi e testimonianze di esperti, questa applicazione accompagna il visitatore in un viaggio virtuale e reale tra le meraviglie sarde. Non solo una guida turistica, ma un portale di conoscenza che apre le porte a un turismo consapevole, dove l’esplorazione si fonde con il rispetto per l’autenticità dei luoghi e delle comunità.

© Riproduzione riservata