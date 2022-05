Giorgia Orofino, studentessa nel corso di laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica dell’Università di Cagliari, è la vincitrice dalla borsa "Amazon Women in Innovation", promossa da Amazon in collaborazione con l’ateneo sardo.

La studentessa - con altre tre studentesse di altrettanti atenei italiani - usufruirà di un finanziamento di 6mila euro per l'anno accademico 2021/22, con possibilità di rinnovo nei successivi due anni, oltre al supporto di una mentor, messa a disposizione da Amazon, per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro, come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro in Amazon o in altre aziende.

L'iniziativa fa parte del programma "Amazon nella Comunità", creata per incentivare e aiutare le giovani donne a intraprendere un percorso di studi e a soddisfare la propria ambizione di lavorare nel settore dell'innovazione e della tecnologia.

Il progetto di borse di studio "Amazon Women in Innovation" si estende anche al Politecnico di Milano, Politecnico di Torino e all'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, atenei situati in città in cui si trovano rispettivamente la sede corporate, il Centro di Sviluppo e diversi centri di distribuzione.

A Cagliari, l'azienda ha aperto nel 2012 il Centro di assistenza clienti e ha inaugurato nel 2020 un nuovo deposito di smistamento che ha così portato ad oltre 1200 le assunzioni a tempo indeterminato in Sardegna.

