Le ricerche epigrafiche e archeologiche della campagna di scavi di Tignica, in Tunisia, saranno al centro della la conferenza dal titolo “Thignica project open conference 2023”, che presenterà, mercoledì 20 settembre alle 17, il direttore del museo archeologico nazionale “Antiquarium Turritano” di Porto Torres, Stefano Giuliani.

Nel corso della serata verranno illustrati gli studi e i lavori effettuati nel sito romano di Thignica (Tunisia) e le future ricerche in programma nella campagna di scavo che partirà nel mese di ottobre.

Il progetto fa parte della missione archeologica italo-tunisina diretta da Samir Aounallah, professore dell’Institut National du Patrimoine de Tunisie e da Paola Ruggeri, docente del Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della Formazione (DiSSUF) dell’Università degli Studi di Sassari, cofinanziata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Fondazione Banco di Sardegna.

All’evento parteciperanno la direttrice del progetto, Paola Ruggeri, e alcuni fra gli archeologi, epigrafisti e studenti del DiSSUF che nei prossimi giorni saranno impegnati sul campo in Tunisia. L'iniziativa si inserisce nel calendario di eventi di preparazione alla Notte Europea dei Ricercatori – Sharper, in programma il 29 settembre prossimo in numerose città italiane.

