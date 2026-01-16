Capita ormai che l'occhio sia troppo abituato, ma avere un parco naturale al centro della metropoli è una fortuna più unica che rara. E la Città del Sale e il Ceas Molentargius non smettono mai di ricordarlo alla cittadinanza, coinvolgendola nelle iniziative dedicate allo spazio verde con la rassegna "Storie scritte nell'acqua, nella terra e nel cielo", con laboratori ed escursioni fra storia, natura e scienza. Tutti gli appuntamenti avranno inizio all'Edificio Sali Scelti in via La Palma 9A, con il primo in programma questa domenica 18.

A partire dalle 15:30 avrà infatti inizio un'escursione guidata in minibus, seguita poi da un laboratorio alla scoperta dell'Artemia salina: un crostaceo minuscolo, quasi invisibile a occhio nudo, eppure fondamentale per il sostenimento dell'ecosistema delle Saline. Permettendo ai partecipanti di osservare l'esserino tramite stereomicroscopio, s'insegnerà a riconoscere i diversi stadi di sviluppo, le differenze tra sessi e la qualità di "organismo modello" dell'Artemia. La gita a precedere servirà infatti anche a illustrarne l'habitat naturale, comprendendo così il contesto ambientale. Con posti limitati e perciò su prenotazione, l'evento è aperto a tutte le età.

"Storie scritte nell'acqua, nella terra e nel cielo" andrà avanti con ulteriori incontri pensati per far conoscere il Parco Naturale in modo più profondo, consapevole e partecipato, previsti in ogni finesettimana di qui al primo marzo. Una rassegna che rappresenta solo l'inizio di un progetto più ampio, in un calendario dinamico e destinato ad arricchirsi nel corso dell'anno con proposte e tematiche nuove, portando la comunità circostante a vivere più da vicino il Parco.

Il calendario proseguirà perciò sabato 24, con il popolare tragitto de "Le Memorie della Salina" dalle 17:30, e il 31 gennaio con "Gli astri a Molentargius - Tra astronomia e leggenda" sempre dalla stessa ora. Il mese dopo continuerà con "Il sale tra Storia e Scienza", l'8 febbraio alle 15:30, "Il Selvaggio Ovest di Molentargius", per le 11 del 14 febbraio, e infine "Il mondo invisibile - La fauna edafica", il 21 febbraio alle 15:30. Chiuderà (per ora) l'escursione botanica con "Un viaggio tra le piante del mondo", in un altro appuntamento mattutino alle 11 del primo marzo. La partecipazione a tre eventi consecutivi comporterà uno sconto del 25% sul prezzo del terzo evento.

