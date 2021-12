Lo spettacolo teatrale “Luigi”, ideato da Giorgio Pitzianti e incentrato sulla figura di Gigi Riva, cambia forma e diventa una “mostra immersiva”. A partire dal 15 dicembre (dalle 14) al 15 gennaio 2022 la si potrà ammirare negli spazi della Manifattura Tabacchi a Cagliari, in viale Regina Margherita, a cura di Opificio Innova.

“Le installazioni – spiegano gli organizzatori - non sono altro che il concept alla radice dell'Opera ‘Luigi’ andata in scena l'11 novembre al Conservatorio di Cagliari ‘Giovanni Pierluigi da Palestrina’, guidate dalle tracce autobiografiche di Riva. Un'immersione profonda attraverso scene e suoni, vissuti da Luigi neonato, bambino, ragazzo e adulto fino a giorni nostri, grazie alla produzione artistica di musiche suggestive e attraverso un impatto tecnologico e multimediale offerto da Opificio Innova, che permetterà di immedesimarsi totalmente in Luigi”.

Culmine della mostra sarà l’estratto cinematografico montato ad hoc, che ha visto la partecipazione artistica dell'attore e doppiatore Luca Ward e vari musicisti del Conservatorio che hanno eseguito i movimenti musicali inediti.

