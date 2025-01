Domani, dalle 22 la Cueva Rock di Quartucciu (zona industriale, località Pill’ e Matta) si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli amanti della musica pesante e psichedelica: L’ira del baccano, per la prima volta in Sardegna, con un concerto esclusivo per questa unica data. Si tratta del primo di tre eventi che Monolithix ha in programma a Cagliari per il 2025, con cadenza mensile.

L’ira del baccano è un gruppo romano che in dieci anni di carriera ha conquistato la scena heavy-rock e psichedelica europea. Con un sound che mescola metal, stoner e space-rock, la band ha rilasciato quattro album sotto l’etichetta Subsound Records. La loro intensissima attività live li ha portati a suonare in numerosi festival in tutta Europa, consolidando il loro nome tra i più apprezzati nel panorama underground.

A supporto dei romani, due band locali arricchiranno la serata con le loro sonorità uniche. I Psych Jam Trio, con Marco Antagonista alla chitarra, Ivano Caria al basso e Fabio Adamo alla batteria, sono noti per le loro jam improvvisate che spaziano tra space-rock e psichedelia, creando atmosfere sonore intense e travolgenti. A chiudere la serata, i Basaltic Plateau, trio che definisce la propria musica come post-apocalittica, con sonorità anni ’70, noise, psichedelia e groove stoner, grazie al contributo di Maurizio Cau, Roberto Loscerbo e Marco Serra.

