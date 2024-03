Ad Alghero, sabato 30 marzo alle 20, lo SpazioT di via Kennedy 107A ospita lo spettacolo “Il pubblico bene” di Simone Azzu e Martino Corrias.

Prodotto da SHIP - Centro di Produzione Culturale con il sostegno di DAS - Dispositivo Arti Sperimentali di Bologna, lo spettacolo unisce teatro, musica elettronica e audio-visivo. Sono di Martino Corrias infatti le musiche originali e il live set, di Simone Azzu i testi e la drammaturgia ed è di Claudia Virdis il progetto video con contributi tratti da Sardegna Digital Library – in concessione da Regione Autonoma della Sardegna.

“Il Pubblico Bene” è il secondo progetto realizzato dai due artisti (nati in Sardegna e attualmente residenti a Bologna) insieme sul palco e quella ad Alghero è la prima data in Sardegna. Lo spettacolo è inserito nella rassegna ALT, fermate culturali alternative.

«Alt è una chiamata a fermarsi, a prendersi un tempo per assistere alla magia di uno spettacolo dal vivo, una pausa per condividere, ridere, riflettere, emozionarsi. Alt è il tasto del PC che attiva le funzioni alternative, ci mostra quello che non sempre vediamo, attiva piccoli super poteri misteriosi, nascosti, eppure davanti ai nostri occhi. Alt è un segnale che invita alla prudenza, a rallentare e guardare...meglio! Alt è l’urlo di una comunità contro le ingiustizie sociali, economiche, culturali, contro la guerra, le discriminazioni, le disparità a favore del dialogo, della condivisione. Alt o al T, il nome del nostro spazio ad Alghero. Un invito ad abitarlo, a incontrare artiste e artisti, a stare insieme, ad ascoltare e a parlarsi», spiegano dallo Spazio T, attivo ad Alghero dal 2010 con attività di promozione e produzione teatrale.

