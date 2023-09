Uno dei più grandi artisti contemporanei e la veterinaria più amata e vicina agli animali di nessuno.

Michelangelo Pistoletto oggi ad Alghero presenta il suo libro “La formula della creazione”, con lui dialogherà Monica Pais, ambasciatrice del Terzo Paradiso e presidente dell’associazione Effetto Palla onlus.

Nel libro, edito da Cittadellarte, il maestro Pistoletto ripercorre il cammino che l’essere umano ha attraversato creando la religione, la politica, la scienza e le culture della società grazie al fermento germinale dell’arte. Un racconto umano e artistico di vita, arte ma anche di responsabilità e cura dell’ambiente.

Un appuntamento da non perdere stasera alle 20.30 al Chiostro del complesso monumentale di San Francesco in via Carlo Alberto.

Una serata che arriva dopo il grande successo della fiaba sinfonica “L’incendio del bosco grande”, l’opera del maestro Lorenzo Subrizi su libretto di Monica Pais (tratto dall’omonimo libro della scrittrice veterinaria).

