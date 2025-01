L’edizione del trentennale del Premio Alghero Donna si terrà, come da tradizione, al Teatro Civico di Alghero, sabato 18 gennaio alle 20, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Alghero, assessorato alla Cultura e della Fondazione di Sardegna, con la collaborazione organizzativa dell’associazione Orion, della FIDAPA sezione di Alghero e della Rete delle donne di Alghero APS.

«Una manifestazione, un Premio letterario che raggiunge i trent’anni di vita, è un grande traguardo. In Italia i premi riservati alla creatività femminile sono restati veramente pochissimi. L’Albo d’oro del Premio Alghero donna raccoglie le protagoniste del mondo culturale nazionale sia in ambito giornalistico, sia in quello letterario per la prosa e la poesia», dichiara Neria De Giovanni, presidente della Giuria del Premio.

Tra le scrittrici premiate nel passato Vivian Lamarque, Cristina Comencini, Laura Pariani, Barbara Alberti, Maria Rosa Cutrufelli, Lia Levi, Sandra Petrignani, Catena Fiorello; tra le giornaliste Carmen Lasorella, Antonella Clerici, Cristina Parodi, Licia Colò, Cesara Bonamici, Maria Latella, Paola Saluzzi, Bianca Berlinguer, Anna La Rosa, Manuela Moreno.

Nel 2016 il Premio Alghero Donna ha ottenuto l’ambito e prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica per i novant’anni del Premio Nobel a Grazia Deledda.

L’edizione del trentennale coincide con l’Anno Giubilare, evento spirituale che coinvolge tutto il mondo.

Per questo la Giuria del Premio Alghero donna, composta da: Antonio Casu, presidente Il Cenacolo di Tommaso Moro; Antonio Maria Masia, presidente Associazione Il Gremio dei sardi di Roma; Massimo Milza, segretario generale dell’Associazione Salpare ; Giuditta Sireus, direttrice artistica Club Jane Austen Sardegna, ha assegnato la sezione Giornalismo a Vania De Luca, caporedattore Vaticanista Tg3.

La sezione Prosa è stata assegnata per il romanzo « Notte di vento che passa» (Mondadori), a Milena Agus.

Per il trentennale del Premio la Sezione Poesia si apre alla drammaturgia diventando sezione Arte-poesia con Ilaria Drago, scrittrice e attrice.

Le motivazioni dettagliate saranno rese note durante la cerimonia di premiazione. Come sempre la serata, condotta da Neria De Giovanni, sarà arricchita dalla musica di Inoria Bande, Antonello Colledanchise e Susanna Carboni.

