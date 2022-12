È stato dirigente dei Democratici di Sinistra e del Pd, uno storico sindacalista, un artista di grande talento, ma soprattutto, a detta di chi ha avuto modo di conoscerlo, un grande signore.

Alghero dice addio a Egidio Peis, noto “Cici”, 71 anni, originario di Guspini ma residente in città ormai da tanti anni. Attento alle problematiche sociali, ai diritti dei lavoratori, amato dai suoi compagni e rispettato dagli avversari politici. «Cici faceva tutto con passione e coraggio: la rappresentanza dei lavoratori nel sindacato, la militanza politica sempre connessa ai temi del lavoro e la vita associativa e di partito in cui credeva fermamente, il suo lavoro mai fine a se stesso che ha vissuto ricercando il rapporto costante coi colleghi», lo ricorda l’ex sindaco Mario Bruno. «Non per ultima l’arte, la sua arte, nella quale ha espresso con grande talento la propria visione della Sardegna, a cui era molto attaccato, e del mondo».

I funerali si svolgeranno sabato 17 dicembre, alle 10, nella parrocchia di Santa Maria Goretti.

