Anche quest’anno la Sardegna è in gara nel concorso “ItalianTree of the Year 2024”, organizzato dalla GiantTrees Foundation in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura.

Nella scorsa edizione l’Isola ha conquistato il primo posto in Italia e il terzo in Europa con il maestoso olivastro di Santu Baltolu, noto come “Il Patriarca” con oltre 3mila anni di vita.

A contendersi il titolo gli alberi provenienti dalle quattro macroregioni italiane, Nord, Centro, Sud e Isole. A rappresentare le Isole nel 2024 è il tasso di Urzulei, il più grande della Sardegna con i suoi 5 metri di circonferenza e 17 d’altezza.

Si trova nelle formazioni calcaree del Supramonte di Urzulei, località Matari, a un’altitudine di circa 900 metri sul livello del mare.

Il contest, partito ieri, dura sino al 20 novembre. A decidere quale sarà l’albero dell’anno del 2024 il pubblico tramite una votazione online. Bisogna accedere al sito della Fondazione (https://www.gianttrees.org/it/italian-tree-of-the-year-2024/finale#) e tutti possono esprimere la propria preferenza attribuendo ogni giorno un punto al proprio esemplare preferito. Si accede alla pagina dell’albero, si clicca su “vota questo albero” e si inserisce il proprio indirizzo email nell’apposito campo. Affinché sia valida la votazione, sarà necessario accedere alla propria casella di posta elettronica e, nel messaggio in arrivo, cliccare su “conferma voto”.

Il concorso ha l'obiettivo di valorizzare gli alberi monumentali italiani, selezionando le meraviglie botaniche iscritte nell'elenco degli Alberi Monumentali Italiani (Ami). Attualmente in Italia sono censiti quasi 5mila esemplari, oltre 400 in Sardegna.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata