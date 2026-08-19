Giovedì 20 agosto, ad Albagiara, un doppio appuntamento nel quale si parlerà di storie di donne e di uomini. In piazza Mercato, infatti, andranno in scena due monologhi tratti dai due libri di Lorenzo Braina, alla presenza dell’autore stesso. Alle 21, il primo appuntamento con “Madri – Storie di donne”. A seguire, intorno alle 22.30, il monologo “Padri – Storie di uomini”, il nuovo lavoro di Braina.

Sarà un viaggio educativo attraverso lo sguardo delle donne e degli uomini. L’iniziativa è curata dall’amministrazione comunale, con ingresso libero e gratuito.

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