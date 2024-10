Lo spettacolo di domenica rappresenta il culmine di una residenza artistica che coinvolge oltre 25 studenti e attori provenienti da scuole teatrali italiane, romene e bulgare, tra cui la compagnia Teatru Leira e l’istituzione culturale Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea (Romania). La decima edizione del Festival di Teatro Residenziale "Alter Ego" è in programma sabato e domenica nello Spazio S’Arza, via Guido Sieni 2M a Sassari.

Cuore della manifestazione, organizzata dalla Compagnia Teatro S'Arza, sarà la coproduzione internazionale Il sussurro del vento, che andrà in scena il 20 ottobre alle 20 e 30. La pièce esplorerà, in chiave teatrale, le tradizioni orali della mitologia sarda e romena attraverso linguaggi gestuali, coreografici e pantomimici, abbattendo le barriere linguistiche per una comunicazione universale.

Il Festival offre un programma ricco e variegato, con eventi ricchi di intensità come lo spettacolo di pantomima Circle of Life di Filip Donchev (Bulgaria), e La storia di Micu, in scena il 19 ottobre alle ore 20:00, a cura del Teatru Leira e della Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea.

