Al via questa mattina a Carbonia il seminario "Nei luoghi della Storia", tre giorni di informazione e formazione per appassionati di storia locale e addetti ai lavori.

La Grande Miniera di Serbariu protagonista della prima delle 3 giornate del seminario intitolato “Luoghi del lavoro in Sardegna - miniera, industria, colonie penali”, che vedrà l'alternarsi di importanti studiosi di storia del lavoro in Italia e Sardegna.

«Spesso la Sardegna è conosciuta come destinazione turistica - spiega il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - ma della nostra Isola poco si sa della sua storia del lavoro e delle lotte dei minatori che proprio qui a Carbonia hanno rappresentato un modello per la maturazione di una consapevolezza sindacale e per la rivendicazione dei diritti fondamentali nel mondo operaio a livello nazionale».

I lavori continueranno nella giornata di sabato sempre a Carbonia nei locali della Fabbrica del Cinema ospitata nell'ex Direzione della Miniera di Serbariu (luogo simbolo dell'industria estrattiva) e si concluderanno domenica a Cagliari all'ex Manifattura Tabacchi.

